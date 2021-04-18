Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 28 bin 278 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinin başladığını duyurmuştu. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, paraların hesaplara yatırılmaya başlandığı öğrenildi. Buna göre Düzce’de 28 bin 278 çiftçiye 501 bin 612 dekar destekleme alanı için toplam 12 milyon 666 bin 23 TL 95 kuruş mazot gübre desteği ödenmeye başlandı. Nisan ayının sonuna kadar tüm çiftçilerin alacağı destekler hesaplara yatırılacak.