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Marketin sundurması çöktü alışverişe gelenler mahsur kaldı
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması çöktü. Alışveriş için markete gelenler mahsur kaldı.
DÜZCE 17.01.2021, 23:04
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması çöktü. Alışveriş için markete gelenler mahsur kaldı.
Düzce’de kar yağışı etkili oluyor. Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Markette çalışanlar ve alışverişe gelen bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Durum hemen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yıkılan sundurmayı aralayarak market içerisinde kalan müşterileri tek tek kurtardı. Ardından yıkılan sundurmaise kaldırıldı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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