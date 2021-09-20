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Lisanssız çek-çekler zabıtaya takıldı

Düzce Belediyesi, hem çevre kirliliği hem de trafiği olumsuz yönde etkileyen lisanssız atık toplayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Lisansı lisansı bulunmayan çek-çekleri toplayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çek-çeklerin akşam 22.00 sabah 05.00 arasında çalışabileceğini belirtti.

DÜZCE 20.09.2021, 10:59
Lisanssız çek-çekler zabıtaya takıldı

Düzce Belediyesi, hem çevre kirliliği hem de trafiği olumsuz yönde etkileyen lisanssız atık toplayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Lisansı lisansı bulunmayan çek-çekleri toplayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çek-çeklerin akşam 22.00 sabah 05.00 arasında çalışabileceğini belirtti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk arasında "çek-çek" olarak bilinen el arabalarıyla kağıt toplayanlara taviz vermiyor. Şehir Merkezinde izinsiz toplayıcılık yapanların araçlarına el konuldu. Geçtiğimiz aylarda il genelindeki kâğıt toplayıcılarına lisans zorunluluğu getirildiğinin duyurusunun ardından Zabıta ekipleri, belge çıkarmayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gün içinde kağıt toplayamayacaklar

Araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilemesinden dolayı Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "çek-çeklerin Düzce sokaklarına çıkmasında da saat düzenlemesine gitti. Lisansı bulunan ve kağıt toplamak isteyen şahıslar, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında katı atık toplayacak. Böylece hem trafiği olumsuz etkilemeyecek hem de çevre ve görüntü kirliliğine neden olmayacaklar.

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