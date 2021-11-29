Kuvvetli rüzgar tenteyi kentin en kalabalık caddesini uçurdu

Kuvvetli rüzgar Düzce’de etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin en yoğun caddesinde bir binanın terasında bulunan tente kaldırıma düştü. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Düzce’de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar öğlen saatlerinde hızını arttırdı. Rüzgarın etkisi ile şehir merkezinin en yoğun yaya trafiğinin bulunduğu İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın terasında bulunan kafenin tentesi uçarak kaldırıma düştü. Yaya yoğunluğunun olduğu caddede o sırada kimsenin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Tentenin düştüğü kaldırımda bulunan esnaflar tarafından toparlanan tente daha sonra kaldırım kenarına kaldırıldı.