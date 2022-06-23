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Kursiyerler hünerlerini sergiliyor

Düzce Belediyesi BELMEK kursunda eğitim alan kursiyerler, el emeği ürünler yaparak hünerlerini sergiliyor.

DÜZCE 23.06.2022, 16:00
Kursiyerler hünerlerini sergiliyor

Düzce Belediyesi BELMEK kursunda eğitim alan kursiyerler, el emeği ürünler yaparak hünerlerini sergiliyor.

Düzce Belediyesi tarafından kadınlara mesleki beceri kazandırmak üzere açılan Belediye Meslek Kursları (BELMEK) kursiyerleri eğitimlerine devam ediyor. Kursiyerler, dikiş, nakış, çini, seramik, pastacılık gibi kurslarda eğitim alıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da kursiyerleri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kocaman, "Kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmalardan çok etkilendim. Hepsinin el emeği göz nuru ürünleri büyük bir aşkla yaptıklarını görebiliyorum. BELMEK’te açtığımız kurslarımıza vatandaşlarımızın geliyor olması ve birçok başarılı çalışmaya imza atıyor olması bizleri de mutlu ediyor. Düzcelilere kurslarımız ile gelecek aylarda da hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda BELMEK Koordinatörü İlknur Bahar’a ve bütün emek verenlere teşekkür ederim" dedi.

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