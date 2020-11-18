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Kurallara uymadan 7 araç sahibine 5 bin 212 TL ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilçe ve köylere taşımacılık yapan köy otobüsleri ve servislere yönelik olarak Aydınpınar Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

DÜZCE 18.11.2020, 14:20
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Kurallara uymadan 7 araç sahibine 5 bin 212 TL ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilçe ve köylere taşımacılık yapan köy otobüsleri ve servislere yönelik olarak Aydınpınar Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda uygulama yaptı. Araçlara fazla yolcu alındığı ve araçlarda temizlik kurallarına dikkat edilmediğini ifade eden vatandaşlar, Düzce Trafik Şube Ekiplerini harekete geçirdi. Aydınpınar Caddesi üzerinde yapılan uygulamalarda araçlardaki yolcu sayısı, hijyen kuralları ve araçlar kontrol edildi. Toplam 65 araç kontrol edilirken kurallara uymayan ve eksikliği olan 7 köy otobüsüne 5 bin 212 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 3 araç ise eksikliklerinden dolayı trafikten men edildi.
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