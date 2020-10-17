Köy çocukları eğitimden mahrum bırakılmıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Eba Destek aracı köylerde ki çocukları eğitimden mahrum bırakmamak adına köy gezilerini sürdürüyor. Ayrıca araç köylerde eba destek noktaları da oluşturuyor.

Korona virüs nedeni ile uzaktan eğitim süreci bir yandan işlerken bir yandan da öğrenciler yüz yüze eğitim alıyor. EBA kanallarından ve internet üzerinden derslerine giren çocuklar için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından EBA Destek aracı oluşturuldu. Köy köy gezerek köy çocuklarının eğitimden mahrum kalmamaları için çalışmalar yapan araç bu sefer Düzce’de Gökçeköy, Doğanlı ve Muncurlu köylerine giderek bu köylerde EBA Destek noktaları oluşturdu. Noktalarında kurumlarını tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi ile Düzce’de köy çocuklarının eğitimden uzak kalmaması amaçlanıyor.