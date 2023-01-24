Konser büyük ilgi gördü

Düzce Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği korosu verdiği konser ile Düzcelilere unutulmaz Türk Sanat Musikisi gecesi yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Düzce’de hayat buldu. Proje dahilinde Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonunda ve Akçakoca Öğretmenevinde gerçekleştirilen muhteşem konserler büyük beğeni topladı. Düzenlenen konserlere Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, protokol üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı.