banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Kent estetiği projesi devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin İstanbul Caddesi’nde devam eden kent estetiği projesinde doğal taş örme çalışmaları başladı.

DÜZCE 19.06.2021, 12:24
Kent estetiği projesi devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin İstanbul Caddesi’nde devam eden kent estetiği projesinde doğal taş örme çalışmaları başladı.

Düzce Belediyesi tarafından şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlatılan Kent Estetiği projesinde doğal taş örme çalışmaları başlatıldı. 17 günlük tam kapanma sürecinde asfaltı kazınan, alt yapısında su hatları, elektrik hatları ve doğalgaz hatlarının yenilendiği cadde üzerinde betonlama çalışması yapılmıştı. Kanalizasyon, aydınlatma ve ağaçlandırma yapılacak yerler oluşturulmuştu. Doğal taşların hazırlanmasının ardından Kent Estetiği projesinde çalışmalar başlatıldı. Cadde üzerinde doğal taşlar döşenirken, açılan alanlarda da dolgu çalışmaları devam ediyor. Doğal taş döşeme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493