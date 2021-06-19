Kent estetiği projesi devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin İstanbul Caddesi’nde devam eden kent estetiği projesinde doğal taş örme çalışmaları başladı.

Düzce Belediyesi tarafından şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlatılan Kent Estetiği projesinde doğal taş örme çalışmaları başlatıldı. 17 günlük tam kapanma sürecinde asfaltı kazınan, alt yapısında su hatları, elektrik hatları ve doğalgaz hatlarının yenilendiği cadde üzerinde betonlama çalışması yapılmıştı. Kanalizasyon, aydınlatma ve ağaçlandırma yapılacak yerler oluşturulmuştu. Doğal taşların hazırlanmasının ardından Kent Estetiği projesinde çalışmalar başlatıldı. Cadde üzerinde doğal taşlar döşenirken, açılan alanlarda da dolgu çalışmaları devam ediyor. Doğal taş döşeme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.