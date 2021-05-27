Kaynaşlı’da su hattı çalışmaları devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Belediye Başkanı Birol Şahin’in yönlendirmeleri ile ilçede su hattı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Batı Karadeniz’in parlayan kentlerinden birisi olan Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Su kaynakları ile meşhur olan ilçede su hattının eksik olduğu sokaklarda da ekipler tarafından çalışmalar yapılıyor. Bir yandan yol açma çalışmalarını yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da su hattı çekiyor. Bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “ İlçemizde su konusunda sorunu olmayan ilçelerden birisi. Düzce’miz suyu ile meşhur olan bir yer. Karaçalı Mahallemizde bazı noktalarımız su şebekesi ile ilgili sorun yaşıyorduk. Tepe sokakta hem yol açma çalışmalarımızı hem de su şebekesi çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.