Kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kurulan il koordinasyon kurulunun izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kurulan il koordinasyon kurulunun izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Arslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadelede il genelinde yapılacak olan çalışmalar detaylı bir şekilde görüşüldü.