Jandarmadan traktörlerde ROPS denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma trafik timleri tarafından traktörlerde ROPS denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 9 traktör trafikten men edildi.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktörün devrilmeye karşı koruma sistemi olan ROPS demiri denetimi yaptı. Akçakoca D-655 devlet karayolu, Karatavuk köy yolu, Yığılca ilçe yolu ve Avlayan köy yolu güzergahlarında yapılan denetimde 227 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 19 sürücüye 29 bin 628 TL cezai işlem uygulanırken, 9 traktör ise trafikten men edildi.