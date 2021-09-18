Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Düzce paylaşımı

DÜZCE (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı Düzce, Kayseri, Hatay ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca son 5 gün içerisinde yapılan çalışmaları paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı her hafta düzenli olarak İl Jandarma Alay Komutanlıklarının yaptığı faaliyetleri paylaşıyor. Bu kapsamda son paylaşım da ise Düzce’de yer aldı. Son 5 gün içerisinde yapılan çalışmaların yer aldığı paylaşımda Kayseri, Hatay ve Van’da yer aldı. 4 ilde toplamda 51 kilo 948 gram eroin, 20 kilogram esrar, 3 kilo 200 gram kubar esrar, bin 405 adet captogon ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.