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Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Düzce paylaşımı

DÜZCE (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı Düzce, Kayseri, Hatay ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca son 5 gün içerisinde yapılan çalışmaları paylaştı.

DÜZCE 18.09.2021, 11:18
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Düzce paylaşımı

DÜZCE (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı Düzce, Kayseri, Hatay ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca son 5 gün içerisinde yapılan çalışmaları paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı her hafta düzenli olarak İl Jandarma Alay Komutanlıklarının yaptığı faaliyetleri paylaşıyor. Bu kapsamda son paylaşım da ise Düzce’de yer aldı. Son 5 gün içerisinde yapılan çalışmaların yer aldığı paylaşımda Kayseri, Hatay ve Van’da yer aldı. 4 ilde toplamda 51 kilo 948 gram eroin, 20 kilogram esrar, 3 kilo 200 gram kubar esrar, bin 405 adet captogon ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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