Jandarma ekipleri 92,3 gram esrar ele geçirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri narkotik köpeği ile yaptıkları yol uygulamasında durdurulan iki ayrı araç sürücüsünün üzerinde 92,3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler Düzce Akçakoca karayolu Şifalı Su mevkiinde narkotik köpeği ile icra ettikleri yol kontrol faaliyeti sırasında durdurdukları araç sürücüsü M.S. isimli şahsın üzerinde 84.3 gram kubar esrar maddesi bulundu. Ekipler aynı kontrol noktasında durdurdukları başka bir araç sürücüsü R.Ç. isimli şahsın üzerinde de 8 gram kubar esrar maddesi yakalandı. Her iki şüpheli ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.