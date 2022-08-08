İş dünyası Serbay ailesinin mutlu gününde bir araya geldi

Serbay Interactive Reklam Ajası Başkanı Görkem Özdemir, oğlu Mehmet Yiğit’i sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadı.

Görkem ve Şeyma Özdemir çiftinin oğulları Mehmet Yiğit, erkekliğe ilk adımını attı. Mehmet Yiğit Özdemir için görkemli bir sünnet töreni düzenlendi. Törene siyaset ve iş dünyasından Düzce’nin tanınmış simaları ile çok sayıda davetli katıldı. Tören boyunca Görkem ve Şeyma Özdemir çifti ile çocuklarının mutlulukları yüzlerinden okundu.