İhracat ve ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,9 azaldı, ithalat yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 27 milyon 854 bin dolar, ithalat yüzde 0,6 azalarak 21 milyon 990 bin dolar olarak gerçekleşti.