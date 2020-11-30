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İç Anadolu ağaçlansın diye destek aldı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, İç Anadolu Bölgesi için hazırladığı projeye TÜBİTAK’tan 550 bin liralık destek.

DÜZCE 30.11.2020, 16:45
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İç Anadolu ağaçlansın diye destek aldı
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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, İç Anadolu Bölgesi için hazırladığı projeye TÜBİTAK’tan 550 bin liralık destek.

TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi olarak hazırlanan çalışmayla; İç Anadolu Kurak Sahalarında Dikim Çukuru, Hümik Asit ve Jasmonik uygulamaları yapılacak. Öğretim Üyesi Yıldız’ın yapacağı bu uygulamalar ile Toros sediri, karaçam, kızılçam, badem ve iğde tutma ve büyüme başarısına etkisi araştırılacak.

Üç yıl sürecek projenin başarılı olması halinde İç Anadolu Bölgesi’nin ağaçlandırma çalışmaları için de kullanılabilecek.
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