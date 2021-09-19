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Hayvan aşılama çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında, hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin yanlarına kadar gidilerek aşılama çalışmaları yapılma işlemleri sürüyor.

DÜZCE 19.09.2021, 13:34
Hayvan aşılama çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında, hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin yanlarına kadar gidilerek aşılama çalışmaları yapılma işlemleri sürüyor.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler hayvanların bulaşıcı hastalıklar oluşmaması açısından hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin yanlarına kadar giderek hayvanlarını aşılama çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2021 yılı ağustos ayı içerisinde, 17 köyde 866 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı, 31 köyde 382 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 1 köyde küçükbaş hayvana proje kapsamında 43 koyun keçi vebası ve 43 adet koyun keçi brucella aşısı yapıldı.

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