Hapis cezası bulunan şahıs saklandığı yerde yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı binada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri, daha önce bina içinden hırsızlık yapan ve 14 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın Bahçeşehir bölgesinde bir binada saklandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Ekiplerce binada yapılan arama faaliyetleri sonrasında T.S. saklandığı yerde yakalanarak, Çilimli Kapalı Cezaevine teslim edildi.