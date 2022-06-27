Hamarat kadınlar hünerlerini MSM’de gösterdi

Düzce’de kadınlar, Mutfak Sanatları Merkezi’ndeki workshop programları ile yöresel tariflerin yanında dünya mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini de öğreniyor. Hafta sonu iki ayrı workshop programında katılımcılar, Fransız tatlıları ve butik çikolata yapımının püf noktalarını öğrendi.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi’nde hafta sonları workshop eğitimleri devam ediyor. Hem kendi mutfağının hem de seçkin turizm işletmelerinin şefi olmak isteyenlerin adresi olan MSM Akademi tarafından düzenlenen workshop programları ile şef adayları her hafta farklı tatların yapımını öğreniyor.

Hafta sonu iki gün süren workshop programının ilk gününde şef Şeyda Karadağ tarafından katılımcılara Fransız tatlılarının vazgeçilmezlerinden olan çilekli pasta, makaron ve cream puff yapımı öğretildi. İkinci gün workshop programında ise butik çikolata yapımının püf noktaları öğretildi. Truffle, ferrero rocher, Beyoğlu çikolatasının yapımını öğrenen katılımcılar, hem keyifli bir gün geçirdi hem de farklı lezzetlerin yapım aşamalarını deneyimledi.

"Eğitimlerimiz çok verimli ve keyifli geçiyor"

Eğitimler hakkında bilgi veren MSM Akademi sorumlusu Neslihan Ay, eğitimlerin çok keyifli ve verimli geçtiğini söyleyerek, "Kısa bir süre önce workshop programlarına başladığımız MSM Akademi’de eğitimlerimiz çok verimli ve keyifli geçiyor. Buraya birçok meslek grubundan şef adayımız gelip eğitimlerimize katılabiliyor. Hobi olarak gelen de var, şef olmak için gelen de. Yakın zamanda sertifikalı ve daha uzun süreli programlar düzenleyeceğiz. Her hafta sonu düzenlediğimiz workshop programlarımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek" şeklinde konuştu.