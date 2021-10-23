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Halk oyunları derleme projesi başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin kendisine özgü halk oyunlarının derlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Yöre derleme projesi Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü önderliğinde başladı.

DÜZCE 23.10.2021, 11:04
Halk oyunları derleme projesi başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin kendisine özgü halk oyunlarının derlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Yöre derleme projesi Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü önderliğinde başladı.

Düzce zengin kültürel çeşitliliğe sahip. Halk mutfağı, halk edebiyatı, el sanatları ve sivil mimari gibi folklor denilen halk bilim çalışma konularının birçoğu bu kültürel zenginlik içerisinde kendine yer aldığı biliniyor. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önderliğinde kentte bulunan bu kültürel zenginliklerin gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar yapılıyor. Halk oyunları, gerek oyundaki figürler ve müzikler, gerekse oyuncuların giydikleri kıyafetlerin renkleri ve desenleri açısından çok özel bir çalışma alanı olduğunu bilen müdürlük çalışanları, Düzce’ye özgü halk oyunlarının tespit edilmesi amacı ile çalışma başlattı. Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin destekleriyle oluşturulan, konusunda uzman kişilerden oluşan çalışma ekibi, "Düzce İli Halk Oyunları Yöre Derlemesi Projesi" saha çalışmalarına başladı. Tek tek köyleri ziyaret edecek olan ekipler ilk olarak Eski Mengencik, Hacıaliler, Hatipli Ketenciler ve Gündolaması köylerini ziyaret etti. Burada yaşlılar ile bir araya gelen heyet, halk oyunları ile ilgili bilgileri toplamaya başladı.

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