Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Son zamanlarda tarihi dizilerinde etkisi ile geleneksel okçuluk ile ilgili artan ilgi sonrasında Düzce Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik okçuluk eğitimleri devam ediyor.

Tarihi dizilerle birlikte okçuluk ilgisi artmaya devam ediyor. Çocukların okçuluk ile ilgili meraklarının giderilmesi için Düzce Gençlik Merkezi tarafından geleneksel okçuluk eğitim programı düzenlendi. Okulların yarıyıl tatili programı kapsamında Gençlik Merkezi’nde eğitim alan gençlere yönelik antrenörler tarafından geleneksel okçuluk eğitimleri verildi. Eğitimlere katılan gençlere ilk olarak ok yayınının nasıl gerilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Daha sonra gerekli tedbirler alınarak ok takımları ile gençlere geleneksel okçuluk hakkında detaylı bilgiler verildi.