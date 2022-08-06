banner528

banner549

banner547

Son Dakika
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı

Fabrika ziyaretleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin istihdamına destek veren fabrikaları ziyaret ederek hem işçiler ile hem fabrika yönetimi ile bir araya gelen Vali Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde armatür üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

DÜZCE 06.08.2022, 10:23
Fabrika ziyaretleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin istihdamına destek veren fabrikaları ziyaret ederek hem işçiler ile hem fabrika yönetimi ile bir araya gelen Vali Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde armatür üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

Düzce’nin ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam yükünü çeken fabrikaları ziyaret eden Vali Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları ziyaret etti. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine destek vererek armatür üretimi yapan fabrikayı ziyaret eden Atay, üretimi yapılan armatürleri tek tek inceledi. Vali Atay, fabrika yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu