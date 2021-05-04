Esnaflar e-ticarete geçerek hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor

Bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına bağlı olarak alınan tedbirler kapsamında uygulanan “sokağa çıkma kısıtlaması” nedeniyle e-ticaret’e yönelen firmalar büyük bir iş potansiyeline sahip oldu.

Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan e-ticaret’e Düzce’de faaliyet içinde olan yerel marketler ile esnaflar bir bir e-ticarete geçerek müşterilerine verdikleri hizmete kalitesini artırıyor. Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uygulanan “sokağa çıkma kısıtlaması” nedeniyle ve İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine ‘market tedbirleri’ konulu genelgesi gönderildi. Bu genelge kapsamında Düzce’de ki yerel marketlerde e-ticarete geçerek müşterilerine hizmet vermeye aralıksız devam ediyor.

Düzce’nin yerel markası olan Serbay Interactive Ajans’ın Başkanı Görkem Özdemir, yaptığı açıklamada; ”Pandemi döneminde birçok sektör ve iş yeri yasaklardan dolayı ekonomik olarak etkiledikleri için ticaretlerini durdurmak zorunda kaldı. Biz Serbay Interactive olarak işletmeleri e-ticarete yönlendirerek ticaretlerini 7 gün 24 saat yapacakları şekilde tüm alt yapılarını hazır hale getiriyoruz. Özellikle büyük zincir marketlerle büyük bir yarış içinde olan yerel marketlerimizi e-ticaret’e yönlendirerek rekabet etme kapasitelerini güçlendirerek ticaretlerini aralıksız devam etmelerini sağlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Artan talebe yanıt vermeye çalışan “Serbay Interactive” e-ticaret sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Özdemir, çeşitli kampanyalar, indirimler ve desteklerimizle bu süreçte Düzceli esnafın yanında olacağını belirtti.