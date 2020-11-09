Ertan Taşlı’dan, 10 Kasım mesajı

5. Bölge Birliği Başkanı Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

Ertan Taşlı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün yıldönümünde saygıyla anıyor, Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi karşısında bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanımıza sahip çıkmaya ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu.