Düzce’ye ileri düzey Ultrasonoğrafi ve Laporoskopi cihazları

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesine değeri 1 milyon 134 bin lira olan EEG, İleri Düzey Ultrasonoğrafi ve Laporoskopi Cihazları kurularak hizmet vermeye başladı.

Düzce’de sağlık alanındaki yatırımlar devam ediyor. AK Parti Genel merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, toplam 1 milyon 134 bin lira değerinde EEG, ileri düzey Ultrasonoğrafi ve Laporoskopi cihazlarının Atatürk Devlet Hastanemizde kullanıma alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine tahsis ettiği cihazlar şöyle;

-Beyindeki elektrik aktiviteyi ölçerek beyinle ilgili bir hastalığın olup olmadığını saptamak için kullanılan 64 kanallı EEG cihazı.

-Laporoskopi cihazı, bu cihazla kapalı ameliyat diye tabir edilen ameliyatlar yapılıyor, operasyon sonrası normal hayata dönüş hızlanıyor.

-İleri düzey ultrasonografi cihazı; Vücut içini ve organları incelemek için kullanılan tıbbi bir görüntüleme aleti. Tanı, tedavi ve biyopsi gibi işlemlerde ultrasondan yaygın olarak faydalanılıyor.

Kurulu gerçekleştirilen cihazlar sayesinde hastalar için birçok kolaylık olacak.