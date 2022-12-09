Düzce’ye ek 15 milyon lira kaynak aktardık

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen deprem sonrasında maddi destekler çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Düzce’ye toplamda 46 milyon lira destek aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Düzce’ye ek olarak 15 milyon liralık kaynak aktardıklarını duyurdu. Deprem sebebi ile Düzce’ye aktarılan rakamlar üzerine de bilgiler paylaşan Bakan Yanık, “ Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere 15 milyon TL daha ek kaynak aktardık. Böylece depremin ardından; Acil ve temel ihtiyaçlar için 1 milyon TL ve Eşya zararı yardımı için 45 milyon TL olmak üzere toplamda 46 milyon TL kaynak aktarmış olduk” ifadelerine yer verdi.