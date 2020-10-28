banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Düzceli gençler, müftülüğün programında bir araya geldi

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN PINARLAR CAMİ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERİ ÖNCE YAPILAN SOHBETİ DİNLEDİ, DAHA SONRA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ. GENÇLER SON OLARAK YATSI NAMAZI KILARAK EVLERİNE GÖNDERİLDİ.

DÜZCE 28.10.2020, 10:57
Düzceli gençler, müftülüğün programında bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü, Pınarlar Cami Diyanet Gençlik Merkezinde gençlere yönelik sohbet programı düzenledi.

Diyanet Gençlik Türkiye’nin dört bir yanında gençlerle bir araya gelerek sohbet programları düzenliyor. Bu kapsamda Düzce İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Pınarlar Camii Diyanet Gençlik Merkezi gençleri Doğan Coşkun’un rehberliğinde önce gençlik merkezinde sohbet etti. Sohbetin ardından gençler gönüllerince eğlendi. Program son olarak yatsı namazının kılınmasının ardından son buldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
kapalı
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3