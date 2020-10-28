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Düzceli gençler, müftülüğün programında bir araya geldi
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN PINARLAR CAMİ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERİ ÖNCE YAPILAN SOHBETİ DİNLEDİ, DAHA SONRA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ. GENÇLER SON OLARAK YATSI NAMAZI KILARAK EVLERİNE GÖNDERİLDİ.
DÜZCE 28.10.2020, 10:57
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü, Pınarlar Cami Diyanet Gençlik Merkezinde gençlere yönelik sohbet programı düzenledi.
Diyanet Gençlik Türkiye’nin dört bir yanında gençlerle bir araya gelerek sohbet programları düzenliyor. Bu kapsamda Düzce İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Pınarlar Camii Diyanet Gençlik Merkezi gençleri Doğan Coşkun’un rehberliğinde önce gençlik merkezinde sohbet etti. Sohbetin ardından gençler gönüllerince eğlendi. Program son olarak yatsı namazının kılınmasının ardından son buldu.
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