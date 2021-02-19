Düzce’den Avrupa’ya 2 bin 428 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’den Avrupa Birliği üye ülkelerine Ocak ayında 2 bin 428 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Ocak ayında Düzce’den 2 bin 428 ton 529 kilo fındık ihracatı gerçekleşti bildirildi.