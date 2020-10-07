Düzce’de şehrin dört bir yanına bisiklet yolu yapılıyor
DÜZCE BELEDİYESİ 2020 YILININ TEMASI OLAN “HERKES İÇİN SIFIR EMİSYONLU HAREKETLİLİK” KAPSAMINDA BİSİKLET YOLU YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi 2020 yılının teması olan “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” kapsamında bisiklet yolu yapım çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de geçtiğimiz ay gündeme getirdiği bisiklet yolu yapımı çalışmaları önce İstanbul Caddesi ardından Hastane Caddesi olmak üzere şehrin yoğun yerlerinde yapılmaya devam ediyor. Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Caddesi’nin devamında Kuyumcuzade Bulvarı kavşak ve Hastane Caddesi yönüne doğru eksik olan kısımlar tamamlandı. Düzce’de yaygın ulaşım aracı olarak tercih edilen bisiklet kullanımını daha fazla desteklemek için gereken her şeyi yaptıklarını anlatan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: “şehrimizin dört yanını bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. İlimiz yapısı itibariyle ve sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına uygun.belirlediğimiz noktalarda oluşturduğumuz bisiklet yolları sayesine her yaştan vatandaşımız güvenli bir biçimde yolculuk edecek” dedi.
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