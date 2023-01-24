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Düzce’de kayıtlı araç sayısı 126 bin oldu
Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 126 bin oldu.
DÜZCE 24.01.2023, 17:10
Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 126 bin oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yılsonu itibarıyla 126 bine ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 62 bin 11 otomobil, 2 bin 659 minibüs, bin 491 otobüs, 19 bin 207 kamyonet, 5 bin 83 kamyon, 21 bin 674 motosiklet, 13 bin 435 traktör, 439 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.