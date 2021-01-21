Düzce’de kar temizlik çalışmasına engel olmadı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu yağan yoğun kar yağışına rağmen çalışmaları sekteye uğratmadı. Kar yağışı sonrasında mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde biriken çöp ve atıkları titizlikle temizliyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı sonrasında yoğun çalışma temposunu daha da arttırdı. Düzcelilerin daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen şehir genelinde çöp toplama, cadde ve sokak süpürme, alan temizliği (dere yatakları, pazar yeri temizliği vb.), moloz kaldırma, karla mücadele, cadde ve sokak yıkamalarına da destek vererek temiz bir Düzce için mesai harcıyor.