Düzce’de kar mesaisi aralıksız devam ediyor

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Düzce’de belediye birimleri de şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de kar yağışından dolayı birçok ekiple sahada vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemesi için mücadele ediyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kontrollerini kent her köşesinde gerçekleştiriyor. Müdürlük ekipleri farklı noktalarda iş bölümü yaptı. Bir çok ekip kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına katılırken diğer ekipler ise su vanalarında biriken karları temizleyerek yaşanan arızalara anında müdahale ediyor.

Kanalizasyon bacaları tamir ediliyor

Kar yağışından dolayı kanalizasyon bacalarında oluşan kırılma ve çatlakları da tespit eden ekipler, tamiratlarını gerçekleştiriyor. Bacaları tek tek kontrol eden ekipler, önce karları temizliyor ardından da arızaları tamir ederek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, parsel şikayetlerini de değerlendirerek vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.