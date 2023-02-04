DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce’de gençlik araştırması yapmak için kolları sıvadı. Gençlerin hayat şartları açısından birçok konuda yapılacak araştırma önümüzdeki günlerde başlayacak.

Düzce’de gençlik araştırması yapılacak. Bu çerçevede sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü işbirliğinde araştırma çalışmalarına başlanacak. Düzce’de gençlerin faaliyetleri, hayat şartları, çalışma şartları, eğitim, eğlence, etkinlik, bilgi konuları dahil olmak üzere birçok konuda araştırma yapılacak. Bu çerçevede İl Müdürü İsa Yazıcı başkanlığında Gençlik Merkezilerinde toplantı gerçekleştirildi. Merkez liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda gençlik araştırmasında ele alınacak konular görüşüldü.