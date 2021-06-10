Düzce’de geçen 4 bin 612 kaza meydana geldi

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce’de 2020 yılında 4 bin 612 trafik kazası meydana gelirken bu kazaların 802 tanesi ölümlü yaralanmalı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2020 yılında toplam 4 bin 612 adet trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen 802 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 35 kişi hayatını kaybederken bin 234 kişi yaralandı.

Kusurlar sürücülerden kaynaklanıyor

Verilere göre, Türkiye’de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,3’ünün sürücü, yüzde 7’sinin yaya, yüzde 2,7’sinin taşıt, yüzde 1,4’ünün yolcu ve yüzde 0,5’inin yol kaynaklı olduğu görüldü.