Düzce’de gece 84.1 kilogram yağış düştü

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında toplam yağış miktarı belli oldu. Buna göre il geneline toplamda 84.1 kilogram yağış düştü.

Düzce’de akşam saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağışın rakamları belli oldu. Buna göre en çok yağış Gölyaka’ya düştü. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte Gölyaka’ya 15.8 kilogram yağış düştü. En çok yağış düşen ikinci şehir ise Akçakoca oldu ve 13.9 kilogram yağış düştü. En çok yağış alan ilçe ise Yığılca oldu. Yığılca’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında ilçe merkezine 11.4 kilogram, Yığılca Yoğunpelit köyüne ise 9 kilogram yağış düştü.

Düzce şehir merkezine 8.4 kilogram, Gölyaka Kardüz Yaylasına 7.9 kilogram, Çilimli’ye 6.2 kilogram, Cumayeri’ne 5.9 kilogram ve Gümüşova’ya 5.6 kilogram olmak üzere toplam 84.1 kilogram yağış düştü.