Düzce’de cadde ve sokaklar boş kaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin belirli noktalarında ki uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri denetim yaptı, izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.