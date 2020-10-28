Düzce’de artan trafik kazaları ekipleri harekete geçirdi

Düzce D-100 karayolunda uygulama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte daha dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Düzce şehir merkezinde son dönemlerde meydana gelen kural ihlallerine bağlı kazaların ardından harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle D-100 Karayolu üzerimde uygulamalarını artırdı. Öztürkler Kavşağı üzerinde uygulama yapan ekipler, sürücülerin GBT sorgularını yaparak, araçların evraklarını kontrol ettiler. Kurallara uymayan sürücüler ise uyaran ekipler ayrıca eksik evraklı araçları da trafikten men ettiler. Yetkililer, uygulamaların karayolu üzerinde ve şehir merkezinde çeşitli zamanlarda devam edeceğini belirttiler.