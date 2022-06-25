Düzce, yangınlar için hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce’de orman yangınları ile mücadele komisyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Düzce’de meydana gelebilecek herhangi bir orman yangını için tam anlamıyla hazır olunduğu belirtildi.

Düzce’de orman yangınları ile mücadele komisyon kurulu toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgeleri ile, yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği, aynı zamanda millî güvenliği, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın Anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem oluşturmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacıyla tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sabotaj eylemleri gerçekleştirebilecekleri, bu sebeplerle mahallin şartlarına göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ilgili kurum ve kuruluşlara daha önce gönderilmişti. Bu doğrultuda Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan Orman Yangınları Mücadele Kurulu toplantısına, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İlçe Kaymakamları, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce ve kurum amirleri katıldı.

Yapılan Toplantıda Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması amacıyla

kolluk kuvvetleri ve ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin planlanması, alınması ile takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi görüşüldü. Toplantıda İşletme Müdürleri tarafından verilen brifing ile Düzce’nin 2022 yılında orman yangınları ile mücadele konusunda yangın sezonuna tam olarak hazır oldukları bildirildi.