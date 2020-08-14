Düzce Üniversitesi 5 Ekim’de açılıyor

DÜZCE (İHA) – Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açıklanan Üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılacak açıklamasının ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin 5 Ekim’de açılacağını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile Mart ayında kapanan Üniversiteler, salgın sonrasında uzaktan eğitim vermişti. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Üniversitelerin salgın sonrasında 1 Ekim’den itibaren açılacağını açıklamasının ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin 5 Ekim’de açılacağını duyurdu. Rektör Demircan Çakar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güzel öğrencilerim, sizleri 5 Ekim’de karşılamak için heyecanla tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah kavuşacağız. Sizden tek ricamız kavuşuncaya kadar yerde, kavuştuğumuzda Üniversitemizde tüm kurallara uymanız. Tamam mı?” dedi.