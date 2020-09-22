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Düzce ulaşım araçları her gün dezenfekte ediliyor
DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ UYGULAMAYA GEÇİRİLEN DÜZCE ULAŞIM ARAÇLARI KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE HER GÜN DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DEZENFEKTE EDİLİYOR.
DÜZCE 22.09.2020, 15:22
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yeni uygulamaya geçirilen Düzce Ulaşım araçları korona virüs salgını nedeni ile her gün Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.
Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ulaşım araçları her gün dezenfekte edilmeye başlandı. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araçların bekleme noktalarına gidilerek dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Araçlar tam steril olarak yola çıkarken, yolcularda steril olan araçlara bindikleri için mutlu oluyor.
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