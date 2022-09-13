Düzce TSO Türkiye 3. oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 Akreditasyon Sertifika Töreni’nde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Türkiye 3’üncüsü oldu.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Akreditasyon sistemi denetiminden başarıyla geçen odanın sertifikasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

Düzce TSO Akreditasyon Belgesi’ni başarı ile tamamlayarak Türkiye genelinde ilk kez C sınıfından A (Mükemmel ) seviyedeki Akreditasyon Belgesi’ni yenileyerek Türkiye 3’üncüsü oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin başarılarını oda çalışanlarına borçlu olduklarını belirterek “2007 yılında ulaştığı akredite oda statüsünü, en üst seviye olan A Seviyesine taşıdık. Bu tabii ki yönetimin vizyonu, desteği ve kararlarımıza her zaman olan güvenin eseri. Bu yoğun çalışma ile oldu tabii ki. Başarımız odamızın 25 tane personelinden kaynaklanıyor. Çok mutluyum. Bu geldiğimiz güzel başarının bir ekip işi olduğunu ispatladık. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da belirttiği gibi akreditasyon sistemi ile birlikte, oda ve borsalar hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin’deki oda borsalar seviyesine ulaştı. Tüm Dünyaya bu beş yıldızlı sistemi ihraç edecek konuma geldik. Odamız önümüzdeki yıllarda da üyesine hizmet kalitesini arttırmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.