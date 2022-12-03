Düzce TSO olağan meclis toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Yeni binalarda hiçbir yıkım kararı alınmamıştır” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar’ın Başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ekim ayı döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

“Yeni binalarda yıkım kararı alınmamıştır”

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık; “Öncelikle 23 Kasım gecesi yaşamış olduğumuz depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kaybı yaşanmaması bizim en büyük tesellimizdir. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahaya en kısa zamanda inmiş ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Deprem sürecinde inşaat firmaları ile ilgili söylemler oldu bunlara karşılık Düzce’de faaliyet gösteren tüm arkadaşlarımızla odamızda çalıştay düzenledik. Düzce’deki binalar bize göre görevlerini yapmıştır. Çok hasarlı binalarımız var mı var. 99 öncesi yapılan binalarda yıkım kararları var. Yeni binalarda hiçbir yıkım kararı alınmamıştır” dedi.

“Esnafımız için hızlı hareket ettik”

“Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmamız gerekenlerin çok üstünde yaptık” diyen Erdoğan Bıyık, “Esnafımız ile alakalı çok hızlı hareket ettik. Vali Cevdet Atay başkanlığında komisyonlar kuruldu, bu komisyonlarda özellikle esnafımızın zararlarını oluştuğunu sigortasız olan esnafımızı korumak anlamında bu zarar ziyan komisyonu oluşturduk. Komisyonda da Ticaret ve Sanayi Odasından arkadaşlarımız var. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu depremde yapmamız gerekenin çok çok üstünde çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odasının Valilikte yapılan toplantılarda varlığını kurumsal kimliğini temsil etmeye çalıştık ve bunda da vatandaşımızın avantajı yönünde başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu çalışmalarda bizden destek istendiği her zamanda da aynı şekilde devam edecektir. Devletimiz bu depremde de varlığını fazlasıyla göstermiştir. İlk saatlerden bu yana Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız hepsi burada Düzce’ye sahip çıkmışlardır ve gerekeni yapmışlardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yapılan toplantılara bizzat bende katılım sağladım. Söylediğim tek bir şey var. Benim hiçbir vatandaşım hiçbir şekilde mağdur olmayacak” dedi.

Toplantıda, Çilimli OSB müteşebbis heyeti de belirlendi. Buna göre Asil üyeler; Erdoğan Bıyık, Cemal Aksan, Ercan Coşkun, Rıza Yıldız oldu.

Gümüşova OSB Müteşebbis Heyetine Asil üyeler: İbrahim Canpolat, Özer Alpmen, Recep Ali Gelinoğlu, Ahmet Mutlu yer aldı.

Düzce TSO Meclis Başkan vekili Metin Topal Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantı, mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alınmasıyla sona erdi.