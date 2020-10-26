Düzce tarımsal kalkınma merkezi projesi
DÜZCE'DE ŞİDDET MAĞDURU KADINLAR VE SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ AİLELERİN İSTİHDAMA KATILMASI VE NİTELİKLİ BİTKİLERİM YETİŞTİRİLMESİ PROJESİNİN PROJE ORTAĞI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI OLDU.
Düzce’de şiddet mağduru kadınlar ve sosyal yardıma muhtaç ailelerin istihdama katılması ve nitelikli bitkilerim yetiştirilmesi projesinin proje ortağı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası oldu.
Düzce Belediyesi tarafından projelendirilen ve proje ortakları arasında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer aldığı “Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi”nin imza töreni Düzce Valisi Cevdet Atay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İmza törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katılım sağladı.
Düzce Belediyesi’nin geliştirdiği projenin ortakları arasında Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi, Düzce BelTUR Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, bulunuyor.
İmzalanan projenin kapsamında; Şiddet mağduru kadınlar ve sosyal yardıma muhtaç ailelerin istihdama katılması ve ilimizde nitelikli bitkilerim yetiştirilmesi bulunuyor.
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