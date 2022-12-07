Düzce İzmir’de tanıtılacak

Düzce Belediyesi, 8-10 Aralık tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek “Travel Turkey İzmir” fuarında ili tanıtmaya hazırlanıyor. Kursiyerlerin hünerlerinin de sergileneceği fuarda ziyaretçiler için sürprizler hazırlandı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, İzmir’de düzenlenen “Travel Turkey İzmir” fuarında Düzce’yi tanıtmak üzere hazırlıklarını tamamladı. 8-10 Aralık tarihlerinde İzmir Gaziemir’de şehre özgü lezzetlerin, el emeklerinin ve doğa güzelliklerinin Türkiye’nin dört bir yanından gelen davetlilere anlatılacağı organizasyon için BELMEK kursiyerleri de birbirinden özel hediyelikler hazırladı. Kokulu taş, makrome anahtarlık modelleri, lavanta ve çeşitli koku keseleri ile Konuralp pirinci, siyah pirinçler konuklara verilmek üzere İzmir’e götürülecek.

Ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda Düze A Blok 106 numaralı stantta tanıtılacak.