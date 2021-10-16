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Düzce gelir eşitsizliği en az olduğu şehirler arasında

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı sonuçlarına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları araştırma verilerini paylaştı. Buna göre Düzce gelir eşitsizliği en az olan şehirler arasında yer aldı.

DÜZCE 16.10.2021, 10:04
Düzce gelir eşitsizliği en az olduğu şehirler arasında

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı sonuçlarına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları araştırma verilerini paylaştı. Buna göre Düzce gelir eşitsizliği en az olan şehirler arasında yer aldı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2020 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2019 yılını referans alarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre Düzce Gelir eşitsizliğinin en az olduğu şehirler arasında yer aldı. Buna göre Zonguldak, Karabük, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Eskişehir ve Bilecik gelir eşitsizliği en az olan şehir olurken, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Burdur gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu şehirler olarak açıklandı.

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