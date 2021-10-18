banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Düzce gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor

Geçtiğimiz haftalarda hizmete giren Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), gastronomi kenti olma yolunda şehre önemli adım kazandırdı. Düzceliler hem yöresel yemekleri hem de coğrafi işaretli lezzetleri tatmak için Mutfak Sanatları Merkezinin yolunu tutuyor.

DÜZCE 18.10.2021, 10:54
Düzce gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor

Geçtiğimiz haftalarda hizmete giren Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), gastronomi kenti olma yolunda şehre önemli adım kazandırdı. Düzceliler hem yöresel yemekleri hem de coğrafi işaretli lezzetleri tatmak için Mutfak Sanatları Merkezinin yolunu tutuyor.

Düzce’nin etnik kökenlerle bezenmiş tarihi lezzetlerini sadece Türkiye’ye değil tüm Dünyaya tanıtmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), kentin yemek kültürünü gelecek kuşaklara taşıyarak mutfak kültürünü canlı tutuyor. 17 Eylül’de hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi, eşsiz doğal ortamı ve manzarasının yanı sıra zengin mutfak kültürünün lezzetlerini misafirleriyle paylaşıyor. Mutfak Sanatları Merkezine gelen misafirler, hem lezzetleri tadıyor hem de yemeklerin tarihi hakkında profesyonel aşçılardan geniş bilgi alıyor.

Bir ayda yüzlerce misafir ağırlandı

Düzce mutfağının birbirinden leziz ve kendine has yemeklerinin yapıldığı Merkezde farklı tarifler isteğe göre misafirlere sunuluyor. Açıldığı günden bu yana Mutfak Sanatları Merkezine yüzlerce misafir ağırlanarak Düzce’nin yemek kültürü tanıtıldı.

Mutfak eğitimi başlayacak

Mutfak Sanatları Merkezi’nin en önemli farklılıklarından biri de eğitim merkezi olarak kullanılması olacak. Düzce’nin gastronomi kentlerinden biri haline gelmesi ve tüm etnik kökenlerin harmanladığı şehrin yemek kültürü gelecek nesillere aktarılacak. Genç aşçılara Düzce Mutfak Kültürü modern teknikler eşliğinde aslına sadık kalınarak öğretilecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2