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Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Tiyatroda Yeni Arayışlar” temalı I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu, açılış ve özel oturum programıyla başladı.

DÜZCE 15.01.2021, 18:15
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Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Tiyatroda Yeni Arayışlar” temalı I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu, açılış ve özel oturum programıyla başladı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. öğretim üyesi Süleyman İnceefe gerçekleştirdi. Sempozyumu pandemi öncesi planladıklarını, tiyatro gösterileri, bilimsel tartışmalar ve şenlikler eşliğinde gerçekleştirmek istediklerini belirten İnceefe, Covid-19 salgını nedeniyle online düzenledikleri programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Şebnem Sözer Özdemir, önemli bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, ülkemizde bu tür bilimsel etkinliklerin sayısının az olduğuna işaret etti. İlkinin Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu’nun her yıl tekrarlanmasını arzu ettiklerini söyleyen Özdemir, tiyatroların şu an kapalı olduğuna değinerek tiyatroları düşünmeye ve tartışmaya devam etmemiz gerektiğini sözlerine ekledi.

Sempozyumun heyecan ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Onur Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Sahne Sanatları Bölümü’nün 2018 yılında aktif eğitim hayatına başladığını, birçok sanatsal ve bilimsel projeyi büyük bir heyecanla ve disiplinle hayata geçirdiğini vurguladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle online düzenledikleri sempozyumda emeği geçenlere ve proje paydaşlarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Covid-19 pandemisiyle hayatımıza giren uzaktan eğitim kavramının, tiyatro alanına da etki edeceğini belirterek, tiyatronun gelişim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yüksek düzeyde tiyatro eserlerinin kaleme alındığını dillendiren İlhan Genç, devletin de tiyatrolara destek verdiğine dikkat çekerek bu sanat alanının insanların kendi kendisiyle yüzleşmeyi sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın moderatörlüğündeki sempozyum özel oturumuna geçildi. Sempozyum Onur Konuğu Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu, “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Üzerine Yaklaşımların İmkanları” başlıklı sunumuyla programa katkı sağladı.

Tiyatro araştırmacıları ve sanatçılarının katılımlarıyla üç gün boyunca devam edecek I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu’nda; 20. yüzyıldan bugüne çağdaş tiyatronun uygulamalı ve kuramsal süreçleri üzerinde durulacak, günümüz tiyatro eğitimi ve pratiğinde bu süreçlerin yansımaları tartışılacak ve yeni bakış açıları geliştirilecek.
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