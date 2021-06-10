Düzce çiçek açtı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park, kavşak, refüj ve yol kenarları başta olmak üzere şehri çiçeklerle donatıyor. Müdürlük ekipleri, bu kapsamda, Bahçeşehir başta olmak üzere bağlantı yolu ile Üniversite yolu üzerine gül dikimi gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin yeniden ve hak ettiği şekilde ‘Yeşil Şehir’ olarak anılması için başlattığı seferberlik çalışması meyvelerini vermeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Düzcelilere daha yeşil bir şehir sunmak için gerçekleştirdiği peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında şehir genelinde diktiği çiçeklerle Düzce’nin bir başka güzel olmasını sağlıyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler, Bahçeşehir Bölgesi başta olmak üzere bağlantı yolu ve Üniversite yolu üzerine diktikleri güllerle izlenmesi doyumsuz manzaraların oluşmasını sağlıyorlar.