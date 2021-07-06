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Düzce Belediyesinden müdür değişikliği

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile Emlak ve İstimlak müdürleri değişti.

DÜZCE 06.07.2021, 09:48
Düzce Belediyesinden müdür değişikliği

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile Emlak ve İstimlak müdürleri değişti.

Düzce Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Çağla Sancaklı, Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne Hamit Erdoğan getirilmiştir” denildi.
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