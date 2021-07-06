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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Düzce Belediyesinden müdür değişikliği
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile Emlak ve İstimlak müdürleri değişti.
DÜZCE 06.07.2021, 09:48
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile Emlak ve İstimlak müdürleri değişti.Düzce Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Çağla Sancaklı, Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne Hamit Erdoğan getirilmiştir” denildi.